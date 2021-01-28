Erdoğan'ın esnafa destek açıklamasının ardından AKP'li vekilden icra

28 Ocak 2021 Perşembe, 19:24

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya’daki dükkanını kiralayan Ayşegül Kaya’ya icra gönderdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 bin 155 liralık kira borcunu ödeyemeyen Ayşegül Kaya’nın işyerine 15 Ocak 2021 tarihinde icra memurları gitti ve dükkandaki buzdolabı, fırın, çamaşır makinası, güvenlik kameraları ile masa ve sandalyelere el konuldu.

Kaya, dükkanı kiraladıktan 2 yıl sonra üst katına taşınan Selim Akburak’ın Sofuoğlu’nun adamı olarak kendini tanıttığını ve kiralardaki gecikmeleri bahane ederek, kendisini tehdit ve taciz etmeye başladığını söyledi. Kaya, “Bu ay kirayı ödememişsin diye baskılarda bulundu. Daha sonra da pandemiye yakın süreçte müşteriler varken masa sandalye üzerime atıldı. Darp edildim. Bu kişiye dava açıldı. Güzel giden bir işyeri böyle berbat bir duruma geldi” dedi.

Pandemi nedeniyle kirayı ödeyemeyecek durumda olduğunu vurgulayan Kaya, “İşyerini açarken dükkanın sahibinin Kenan Sofuoğlu’nun olduğunu bilmiyorduk. İkinci yıldan sonra Selim Akburak adlı kişi işyerimin üzerine taşındı. Bu kişi, Sofuoğlu’nun malını mülkünü koruyan biri sözde. Kira gecikmelerini bahane ederek bizi taciz ve tehdit etmeye başladı. Bu ay kirayı ödememişsin diye baskılarda bulundu. Daha sonra da pandemiye yakın süreçte müşteriler varken masa sandalye üzerime atıldı. Darp edildim. Bu kişiye dava açıldı. Güzel giden bir işyeri böyle berbat bir duruma geldi” diye konuştu.

‘MİLLETVEKİLİ ESNAFIN KAFASINA BASIYOR’

Kaya’nın avukatı Zafer Kazan, müvekkilinin borcunun bir kısmını ödemesine rağmen işyerindeki güvenlik kameralarının bile haczedildiğini söyleyerek, “Güvenlik kamerası haczedilmez. Buna itiraz ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Esnafımıza destek oluyoruz’ derken, milletvekili esnafın kafasına basıyor” dedi. Avukat Kazan müvekkilinin KOSGEB’den yararlanan kadın bir girişimci olduğunu ve dükkanına gelen haciz nedeniyle de şimdi KOSGEB’den aldığı parayı da ödemek zorunda kalacağını vurguladı.

Kaya'nın dükkanın haciz gelmeden önce cıvıl cıvıldı. Haciz öncesi ve haciz sonrası çekilen fotoğraflarda KOSGEB desteğiyle kurulan bir dükkanın nasıl batırıldığını gözler önüne serdi. Kaya'nın dükkanından geriye 2019 yılındaki Ramazan ayında Nasrettin Hoca eşliğinde yapılan iftardan neşeli görüntüler kaldı.