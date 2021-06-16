Erdoğan'ın 'hamdolsun' ifadesine CHP'den çok sert tepki

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası “ABD'nin 24 Nisan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusu gündeme geldi mi” sorusuna verdiği “Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi” yanıtı, TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.

ALTAY: HAİN, ERDOĞAN'IN UÇAĞINDA





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şöyle konuştu:

“Ermeni soykırımı iddiasının Türk milletine yapılmış ağır bir iftira olduğunu öteden beri söyleyegeldik ancak buna itiraz etmemenin ve bu iddiayı yapan Devlet Başkanıyla görüşmesinde ‘Hamdolsun, bu konu gündeme gelmedi’ demenin bizim nezdimizde karşılığı bir teslimiyettir, görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmamaktır, aziz milletimizin tarihine ihanettir.

Buradan sormak istiyorum: Sayın Erdoğan 13 Haziran’da yola çıkmadan önce ‘Biden'a 24 Nisanı ve F35'i soracağım’ dedi, güzel dedi de 13 Haziran 2021 saat 15.00'te iki saat otuz dakika süren bir uçak yolculuğu yaptı. Bu iki saat otuz dakika süren uçak yolculuğunda bir hain var, bu uçakta bir hain var.



Erdoğan'a ‘Hamdolsun 1915 gündeme gelmedi’ dedirten, Erdoğan'ı, Biden'a ‘Bu 1915 kepazeliğinin hesabını ver’ demekten alıkoyan hain Erdoğan'ın uçağında. Ben o uçakta kimlerin olduğunu da söyleyeceğim: Dışişleri Bakanı var, Millî Savunma Bakanı var, İletişim Başkanı var, Sözcüsü var, Ömer Çelik var, Osman Aşkın Bak var.

Erdoğan'a ‘Hamdolsun 1915 gündeme gelmedi’ dedirten hain bunlardan hangisidir. Türkiye Cumhuriyeti adına, Türk milletinin tarihi adına bunu bir utanç olarak görüyor ve algılıyoruz.”

AKP: HERKESE CEVABINI OKKALI ŞEKİLDE VERİRİZ

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Altay'a yanıt verirken şöyle konuştu:

“ASALA'nın, Ermeni terör örgütü Taşnak'ın devamı olan ASALA'nın devamı PKK'ya yapılan o harekâtla, 23 Nisan gecesinde yapılan harekâtla gereken cevap verilmiştir. Telefonda da gerekli cevap Biden'ın suratına verilmiştir. Aynı şekilde, Bakanlar Kurulu sonrasında da gerekli bütün cevaplar, bütün dünyanın gözü önünde verilmiştir. Bununla beraber siz, yanınızda oturan HDP'nin MYK'sinin 24 Nisanla ilgili ‘soykırım’ sözüne tek bir cümle sarf etmediniz Sayın Engin Altay. Biz ne gerekiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak, alaka ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onurlu bir dış politika duruşu olarak bunları yaparız. Herkes isteğini söyleyebilir, herkese cevabını okkalı bir şekilde veririz.”

Bunun üzerine Engin Altay, “Okkalı cevap verdiğin falan yok, keşke versen ya, keşke versen” karşılığını verdi.

"SOYKIRIM İDDİASIYLA İLGİLİ CEVAPLAR ZAMANINDA VERİLDİ"

Akbaşoğlu ise “NATO bünyesinde teknik konular görüşüldüğü ve bu bağlamda konuşulduğu için bununla ilgili orada konu gündem maddeleri çerçevesinde ele alınarak gündemle ilgili konuşulmuştur. Soykırım iddiasıyla ilgili de gereken cevaplar kendilerine zamanında verilmiştir. Ancak, CHP Genel Başkanı dâhil olmak üzere, CHP, ittifak ortağı HDP'nin hem CHP'yi hem Atatürk'ü hem Osmanlı'yı hem ecdadımızı ‘katil’ olarak nitelendiren ve ‘soykırımcı devlet’ olarak nitelendiren HDP MYK'siyle ilgili hiçbir cümle sarf etmemiştir. Bunu milletimiz takdir edecektir” dedi.

Akbaşoğlu, konuşmasına ‘Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor” başlıklı haberi gündeme getirerek devam etti ve devamında “HDP vesayeti” ifadesini kullandı.

HDP: BİR YERİ VURURKEN İLLA HDP ÜZERİNDEN VURUYORLAR

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da şöyle konuştu:

“Sayın Akbaşoğlu'nun ufkuna hayranım gerçekten. Yani ‘Çankırı, HDP, vesayet, CHP’ bu kavramları nasıl bir araya getirdi, niye getirdi, amacı nedir, onu bilmiyorum ama şunu öğrendim: HDP uykuları kaçırıyor, kaçırmaya devam ediyor ve biz kaçırmaya da devam edeceğiz. Karşınızda her hâl ve şartta HDP var olacak, hakikatleri söyleyecek ve siz kıblenizi şaşıracaksınız; anladığım bu. Yani başka ne anlatayım ben? Çankırı'da nüfus müdürüyle, isim değişikliğiyle, mahkeme kararıyla ilgili biz bu konuda tek söz etmemişiz. Yani illa bir yeri vururken HDP üzerinden birbirlerine vuruyorlar, ya, biz buradayız, niye bizi alet ediyorsunuz? Bize bir sözünüz varsa direkt söyleyin.”