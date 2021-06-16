Saray kaynakları, 'hamdolsun'u Selvi'ye açıkladı: "24 Nisan'ı unutturacak kadar olumlu geçtiği için..."

16 Haziran 2021 Çarşamba, 09:44

ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinden 1 gün önce ABD'nin 'Ermeni soykırımı' kararının gündeme getireceğini söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmeden sonra "Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi" açıklaması yapması büyük tartışma konusu haline gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları konuyla ilgili açıklama yaptı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından kendisine yapılan açıklamayı bugünkü yazısında şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın, görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, “Hamdolsun” dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil."

Selvi, yazısının ilgili bölümünde, Erdoğan’ın ifadelerinin aksine görüşmede 24 Nisan konusunun da gündeme geldiğini iddia ederek şu sözleri kullandı:

"Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’la görüşmede 24 Nisan’daki açıklamasını gündeme getirdi mi? Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’ın 24 Nisan’daki talihsiz açıklamasını gündeme getirmiş. Erdoğan, 1915 olayları hakkındaki açıklamanın Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığını iletmiş. Tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş."