Saray kaynakları, 'hamdolsun'u Selvi'ye açıkladı: "24 Nisan'ı unutturacak kadar olumlu geçtiği için..."
AKP'ye yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'soykırım' sorusu sorulunca neden ‘hamdolsun hiç gündeme gelmedi’ ifadesini "görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini" göstermek için kullandığını öne sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinden 1 gün önce ABD'nin 'Ermeni soykırımı' kararının gündeme getireceğini söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmeden sonra "Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi" açıklaması yapması büyük tartışma konusu haline gelmişti.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları konuyla ilgili açıklama yaptı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından kendisine yapılan açıklamayı bugünkü yazısında şu sözlerle aktardı:
"Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın, görüşmenin Biden’ın 24 Nisan’daki açıklamasını unutturacak kadar olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini anlatmak için, “Hamdolsun” dediğini ifade ediyor. Yoksa hamdolsun 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil."
Selvi, yazısının ilgili bölümünde, Erdoğan’ın ifadelerinin aksine görüşmede 24 Nisan konusunun da gündeme geldiğini iddia ederek şu sözleri kullandı:
"Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’la görüşmede 24 Nisan’daki açıklamasını gündeme getirdi mi? Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’ın 24 Nisan’daki talihsiz açıklamasını gündeme getirmiş. Erdoğan, 1915 olayları hakkındaki açıklamanın Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığını iletmiş. Tarihin siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmiş. Türkiye-ABD ilişkilerinde tahribat yaratacak adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermiş."
İlgili Haberler
- Hamdolsun ‘soykırım’ demedi...
- Eski Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilisi: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok
- Babacan'dan, Erdoğan'a 'hamdolsun' tepkisi: Maalesef durum çok acı
- AKP'de 'Erdoğan ve AK Parti sonrası' iddiaları: "AK Parti olursa Ak Parti, olmazsa yeni parti…"
Video Haberler
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Dolar ateş aldı
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Mahkeme marina kararını verdi
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor
- İstismar edildiği ortaya çıktı, fail tutuklandı
- Eski eşini sakat bırakan sanık: Çıkınca rahat bıkacağım
- AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı