Erdoğan'ın 'İngiltere'de aşı 100 sterlin' sözlerini Londra'da yaşayan gazeteci değerlendirdi: "Para alınması söz konusu değil"

26 Haziran 2021 Cumartesi, 18:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı açıklamada "Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri; ABD de dahil hepsi şu COVID ile ilgili aşı var ya... Bu aşıyı ücretli yaptırıyor, biliyor musunuz? Ücret alıyor ücret... İngiltere'de bugün 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor" dedi.





Erdoğan'ın "İngiltere'de 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor" şeklindeki iddiasını www.londragundem.com haber sitesi yayın yönetmeni Taner Bildik'e sorduk. İngiltere'de gazetecilik yapan Bildik, Erdoğan'ın söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aksine herkesin aşılanabilmesi için hükûmetin desteklerde bulunduğunu aktardı. Gazeteci Bildik, sadece İngiltere yurttaşlarının değil, kayıtsız bile olsa göçmenlerin de aşılanması için uygulamalar başlatıldığını aktardı.





Bildik ayrıca, İngiltere'de aşı olmak istemeyenlerin de bugün eyleme çıktığını aktardı.

Taner Bildik'in aktardığı bilgiler şunlar:

"İngiltere'de aşıya para alınması gibi bir şey söz konusu değil. Tam tersi; İngiltere'de insanlar aşı olsun diye hükûmet tarafından inanılmaz bir destek, hatta baskı var. Bugün insanlar yürüyüş gerçekleştirdi. Bugün insanlar, "Benim bedenim, benim kararım; aşı yapmak hükûmetlerin değil, insanların kendi kararıdır" diye tepki gösterdikleri için yürüyorlar. Erdoğan'ın söylediği gibi İngiltere'de aşı yapmak için kimse para ödemiyor. Hatta belediyeler, stadyumları halka açtılar insanlar aşı olsun diye. Bunun şöyle bir önemi var; İngiltere'de sağlık sistemine kayıtlı olan herkes sağlık kuruluşlarının hepsinde aşı yaptırabiliyor. Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi İngiltere'de de birçok göçmen yaşıyor. Göçmenlerin kayıtlı olup olmadığına bakmaksızın, hiçbir şey istemeden aşılaması için stadyumları açtı. Arsenal'in Emirates Stadyumu'nu aşılama için herkese açmış durumda. O yüzden 'İngiltere'de aşı için para istemek' biraz ütopik."