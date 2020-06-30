Erdoğan'ın kararını eleştiren Yeni Şafak yazarı paylaşımını silip özür diledi

30 Haziran 2020 Salı, 21:24

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı ve kapatıldı. Yükseköğretim Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmasına yönelik olarak, "Ülkenin medeniyet birikimini özümsemiş bir üniversitenin kapatılması vebaldir" tweetini silerek, "Önceki tweeti sildim. Silmek zorundaydım. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan Twitter’da şunları yazdı:

"İstanbul Şehir Üniversitesi kapatılmış. Zaten çok berbat bir eğitim sistemi var ülkede. 40 yıllık bir birikimin siyasî mülahazalara kurban gitmesi kötü. Kurucularının siyasî konumu yanlış olabilir ama ülkenin medeniyet birikimini özümsemiş bir üniversitenin kapatılması vebaldir"

Yusuf Kaplan kısa süre sonra, söz konusu paylaşımını silerek, "Özür dilerim" dedi.

Kaplan’ın özür mesajı şöyle:

"ÖZÜR

Önceki tweeti sildim. Silmek zorundaydım. Özür dilerim. Bu kadar hakareti hak edecek biri değilim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru, dedim hep. İlkem bu. Siyasetin de siyasetçilerin de peşinden koşturmadım. Beni bu kuyuya çekmeyin lûften. Derdim hakikat, gerisi teferruat"