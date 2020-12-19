Erdoğan'ın mahallesinde dikkat çeken arazi ve konak satışı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 14:11

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Üsküdar Kısıklı Mahallesi 785 ada, 82 parselde bulunan, 1645 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazını, "gayrimenkul karşılığı trampa" yöntemiyle satışa çıkardı. Taşınmaz için 18 milyon 950 bin TL muhammen bedel (başlangıç bedeli) belirlenirken, geçici teminat tutarı ise 568 bin 500 TL oldu. İhalenin açık teklif usulü ile 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.30'da yapılacağı, dosyaların aynı gün saat 16.00'ya kadar teslim edilebileceği duyuruldu. İhaleye yabancılar da girebilecek.

TAKAS EDİLECEK ARAZİ DE İSTANBUL'DA OLACAK

Trampaya teklif edilecek taşınmazın İstanbul sınırları içinde yer alması, imarının bulunması, tapusunda şerh ve vergi/harç borcu olmaması, üzerinde işgal bulunmaması şartlarının aranacağı bildirildi. Ayrıca, teklif edilecek arazinin değerinin, aynen satılacak olan gibi belediye emlak değerinin yüzde 20 fazlası ederinde olması gerektiği belirtildi.

Ancak, İstanbul'un en gözde semtlerinden birinde yer alan Boğaz'a yakın arazinin satışında "trampa" (mal değişimi) yönteminin kullanılacak olması akıllarda soru işareti bıraktı.

Satılacak arazi, restorasyonu tamamlandıktan sonra 5 Haziran 2016 tarihinde Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açılan Kısıklı Meydanı'ndaki Abdullah Ağa Camii'ne ise komşu...