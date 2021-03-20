Erdoğan'ın Merkez Bankası kararına Davutoğlu'ndan tepki
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması kararını eleştirerek, "Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor" dedi.
Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sizden başka kimsenin inanmadığı fikirlerinizle 84 milyonluk ülkeyi deney tahtasına çevirdiniz. 20 ayda 3 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor."
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