Erdoğan'ın Merkez Bankası kararına Davutoğlu'ndan tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması kararını eleştirerek, "Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 18:40
Erdoğan'ın Merkez Bankası kararına Davutoğlu'ndan tepki
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Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sizden başka kimsenin inanmadığı fikirlerinizle 84 milyonluk ülkeyi deney tahtasına çevirdiniz. 20 ayda 3 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor."


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