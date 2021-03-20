Erdoğan'ın Merkez Bankası kararına Davutoğlu'ndan tepki

20 Mart 2021 Cumartesi, 18:40

Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sizden başka kimsenin inanmadığı fikirlerinizle 84 milyonluk ülkeyi deney tahtasına çevirdiniz. 20 ayda 3 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor."