Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasına İYİ Parti'den dikkat çeken yorum: "Ağır suçtur"

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:59

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' açıklamasına, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Twitter'dan dikkat çeken bir yorum getirdi

Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Çıray, "Önce şunu ifade edeyim: 'müjde' diye tam bir Şark hikayesi yazıyorlar. Bilinmeyen, görünmeyen, olup olmadığı belli olmayan bir hazine için zengin olduğumuza bizi inandırmaya çalışıyorlar. Definecilik bu işte" dedi.

"ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMA HİKAYESİNE İHİYACI VAR"

"Peki aç oturulup aç kalkılan sofralar ne olacak bu akşam? Açık kaynaklara ve Borsa'da enerji hisselerinin tavan yapmasına bakılırsa, müjde yine 'petrol veya doğal gaz bulduk' olacak gibi" diyen Çıray, "Ya her seçim öncesinde petrol bulunan Batı Karadeniz’dedir ya da Trakya’da Norveç’li Statoil’in arama sahasında... Keşke gerçek olsa. Yani aynı masalı çok dinledik. Şimdi de dövizleri tüketen bu iktidarın 'şapkadan tavşan çıkarma' hikayesine ihtiyacı var" şeklinde devam etti.

"AMA DİKKAT! ASIL MÜJDE KİMLERE?"

Ekonomik gelişmelere de değinen Çıray, iki soruya dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi yüzde 2 artışa geçerken, özellikle petro-kimya sanayi şirketleri hisseleri tavan yaptı. Bu durumda çok önemli sorular var:

1. 'Müjde' enerji ile ilgiliyse sayın Erdoğan'ın etrafındaki birileri borsa oyuncularına bu bilgiyi dün sızdırmışsa eğer, bu resmen insider trading'dir ve ağır suçtur.

2. Yok müjde başka bir konuda ise bu da "keriz silkelemesi" demektir.

Ortada Covid aşısı yok. EYT’lilere, işçilere, doktorlara, esnafa da bir şey yok. Aç oturup aç kalkılan işsiz sofralarına hiçbir şey yok. Sizler daha ne olduğunu öğrenemeden milyonlarca $$ Borsa oyuncularının cebine girdi bile.. Devlette müjde açıklamanın da bir usulü olur. Kısacası.. @ceyhunirgil'in dediği gibi.. 'İktidar her hafta gerçekleri unutturmak için topluma HOP(Halkı Oylama Programı) uyguluyor. Ayasofya, Libya, Akdeniz, Biden... hamaset zaten günlük rutin.. siyaset POP gibi oldu en ciddi yaşamsal konular çerez gibi harcanıp bitiyor' " sözleri ile tepki gösterdi.