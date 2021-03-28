Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısından sonra kabinede değişiklik yapabileceği konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a muhalefetin ve kamuoyunun sürdürülen tepkisine karşılık kendisine kabinede yer verileceği ileri sürüldü.
AKP’nin 7. olağan kurultayının hemen ardından olası kabine değişikliği de kamuoyunun gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, muhalefetin “Damat nerede?” söylemlerini “boşa düşürmek” amacıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak yeniden kabineye alacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın olası kabine değişikliğini de pazartesi günkü son kabine toplantısının ardından gerçekleştireceği ileri sürülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayda, grup başkanvekili Mehmet Muş’u “sahadan çekmişti.” Kulislerde, “Berat Albayrak’ın da yakın arkadaşı olduğu, hatta Albayrak’la olan yakınlığı sonrasında grup başkanvekilliği görevine getirildiği ifade edilen Mehmet Muş’un da olası kabine değişikliğinde bakan olabileceği” ifade ediliyor. Bununla birlikte Albayrak’ın da kabinede görevlendirileceğine, böylece Erdoğan’ın parti içinde “Albayrak ve ekibinin güçlenmesine yönelik hamlede bulunacağına” işaret ediliyor.
KABİNE YARIN TOPLANACAK
Albayrak’ın neden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı görevine getirileceğine ilişkin de partide şu yorumlarda bulunuluyor: “Cumhurbaşkanı, muhalefetin Hazine rezervlerine ilişkin söylemlerine sert yanıt vermiş ve özellikle grup toplantılarında Albayrak’ın Türkiye’nin enerji atılımlarında gerçekleştirdiği stratejilere atıfta bulunmuştu. Özellikle Karadeniz’deki doğalgaz rezervlerinin keşfini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarında Berat Bey’in aktif rolünü vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Albayrak’ı yeniden kabineye almak istiyor. Ayrıca muhalefetin sürekli Erdoğan’a ve ailesine yönelik söylemlerine de bir karşılık vermek istiyor. Albayrak’ın kabineye yeniden dönmesi, AKP içindeki dengeleri de değiştirir. AKP içinde Albayrak ve ekibi güçlenir. Albayrak eğer Enerji Bakanlığı’nda görev almazsa, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı olabilir.”
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