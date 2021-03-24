Kongrede dikkat çekici görüntü: Sadık Albayrak da salonda
AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Ankara Kapalı Spor Salonu'ndaki kongrede, kameralara dikkat çekici bir görüntü takıldı.
AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongreye geldiğinde salona girmeden önce, bahçede toplanan partililere seslendi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda konuşma bir mitinge dönüştü.
Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından salona geçti. Erdoğan'ın partililerle birlikte salondaki yerini aldığı anlarda kameraya dikkat çekici bir görüntü takıldı.
8 Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyuran ve bu tarihten sonra nerede olduğu merak konusu olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın da salonda olduğu görüldü.
Video Haberler
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
- Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Şarkıcı Ajdar'ın sahne talepleri dudak uçuklattı
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Yarın yapılacak AKP kongresi için çarpıcı iddia
- Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Kritik isim AKP kongresinde
- Ertem'den CHP'ye 128 milyar dolar yanıtı!
- Fed'den faiz açıklaması