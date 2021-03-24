Kongrede dikkat çekici görüntü: Sadık Albayrak da salonda

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:57

AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongreye geldiğinde salona girmeden önce, bahçede toplanan partililere seslendi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda konuşma bir mitinge dönüştü.

Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından salona geçti. Erdoğan'ın partililerle birlikte salondaki yerini aldığı anlarda kameraya dikkat çekici bir görüntü takıldı.

8 Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyuran ve bu tarihten sonra nerede olduğu merak konusu olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın da salonda olduğu görüldü.