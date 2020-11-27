Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken Çıray: "Sağlık Bakanı sıraya girecek"

27 Kasım 2020 Cuma, 20:44

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgına ilişkin, "Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Bilim Kurulu'nun 'günah keçisi' ilan edileceğini ifade eden Aytun Çıray, "Sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sıraya girecek. Sağlık Bakanı'nı başarılı bulanlara ise bir şey yok" dedi.