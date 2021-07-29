Erdoğan'ın yazlık sarayını 'asker' koruyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 00:31

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yazlık Sarayı’nın bulunduğu Okluk Koyu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Büyükada adlı F 512 korvet gemi ile korunduğunu söyledi.

Başarır, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin imkanlarını böylesine kullanan bir Cumhurbaşkanı olmadı” dedi.

"GÜNGÖREN'İN İKİ KATI ARAZİYİ HALKA KAPADILAR"

İçerisinde birçok koyu barındıran ve toplamda yaklaşık 14 milyon metrekarelik bir alanın halka kapatıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “itibardan tasarruf olmaz diyenler, İstanbul Güngören İlçesinin yaklaşık iki katı kadar bir alanı halka kapatıp saltanat içerisinde sefa sürmek isteyenler, 5 milyon işsizin olduğu bir ülkede, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktadır.

Bu durum, mevcut siyasi iktidarın halkın gerçek gündemi olan işsizlik, aşsızlık, geçim sıkıntısı gibi sorunlarından bihaber olduklarının açık göstergesidir” dedi.