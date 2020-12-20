Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan yaşamını yitirdi.
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi Hasan Erdoğan'ın Kocaeli Başiskele’de yaşayan oğlu 73 yaşındaki Ahmet Erdoğan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Dumankaya köyünde toprağa verileceği belirtildi.
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