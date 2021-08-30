"Erdoğan'ın yeğeni arayıp küfretti" demişti: Nuri Başkapan hakkında yeni karar

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan tarafından aranarak tehdit edildiğini ileri süren ve bu konuşmanın ses kaydını sosyal medya hesabından yayınlayan Nuri Başkapan, 3 Mayıs'ta tutuklandı.

Yayımlanan ve Ali Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği ses kaydında, Başkapan'la konuşan kişi, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı rahatsız etmemesi gerektiğini belirtiyor. Ses kaydındaki kişi, Başkapan'ın annesine yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanarak hakaret ve küfür ediyor.

Kendisine küfür eden kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan olduğunu ileri süren ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Başkapan, paylaşımından bir gün sonra evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve savcılığa sevk edildi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, savcılık tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Başkapan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TAHLİYEYE İTİRAZ REDDEDİLİNCE BAŞKA DOSYA AÇILDI

Başkapan'ın ilk tutukluluk incelemesi, 1 Haziran'da yapıldı ve tahliye kararı çıktı.

Tahliye kararına savcılık itiraz etti ancak bu itiraz reddedildi. İtirazın reddedilmesi üzerine savcılık, Başkapan'ın dosyasını başka bir dosyayla birleştirerek tekrar tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti.

Başkapan, henüz cezaevinden çıkamadan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Sabit ikametgahı yok denildi, 13 yıldır aynı evde yaşıyor

İlk kez hakim karşısına 27 Temmuz'da çıkan Başkapan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın gerekçesinde ise Başkapan'ın sabit ikametgah adresinin bulunmamasıydı. Ancak Başkapan, mahkemeye de bildirdiği adresinde 13 yıldır ikamet ediyor. Davanın ikinci duruşması, 26 Ağustos'ta görüldü. İkinci duruşmada, Başkapan hakkında tahliye kararı çıktı.

"KANUN DEVLETİ BİLE DEĞİLİZ"

Independent Türkçe'ye konuşan Başkapan, "Tutuklanmam ayrı bir skandaldı ama tutuklandıktan sonra yaşanılanlar artık hukuk devleti olmayı bırakın, kanun devleti bile olmadığımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'LEBALEB KONGRE'YE SUÇ DUYURUSU

Nuri Başkapan, daha önce de yaptığı eylemlerle birçok kez kamuoyunda sesini duyurdu.

AKP'nin 'lebaleb' kongrelerini de yargıya taşıyan Başkapan, İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nda 26 Mart tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

BAĞIŞ YAPTIĞI İÇİN İBB'DEN ATILDI, İMAMOĞLU GERİ ALDI

İstanbul'daki yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına 50 lira yatıran Başkapan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç A.Ş.'deki görevine son verilmişti.

Başkapan, seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından görevine iade edilmişti.

İHTARNAME ÇEKERKEN GÖZALTINA ALINDI

3 Şubat 2020'de İstanbul'daki bir noterde Erdoğan'a "Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" diyerek ihtarname göndermek isteyen Başkapan noterdeki görevlilerin polise haber vermesi üzerine de gözaltına alınmıştı.

SOYLU VE ERDOĞAN'I VATANA İHANETLE SUÇLADI

Başkapan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının azmettiricileri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Başkapan suç duyurusunda ayrıca, Erdoğan ve Soylu hakkında "vatana ihanet" suçlaması da yapmıştı.