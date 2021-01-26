Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Oğuzhan Asiltürk'ün sözlerinin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kaya, ittifak tartışmalarına ilişkin, ''İşbirlikler seçim zamanı konuşulur'' dedi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, partisinin ittifak politikası için "Açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" dedi.
Halk TV canlı yayınında Asiltürk'ün sözlerini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, ''İşbirlikler seçim zamanı konuşulur'' ifadelerini kullandı.
Kaya’nın açıklamaları şöyle:
"Cumhur İttifakı'nın ülkeyi sürüklediği durumu doğru bulmuyoruz. İtirazımız devam ediyor. Aynı noktaya durmaya devam ediyoruz. Biz her partiyi eşit aktör olarak görüyoruz. Saadet Partisi ittifakalarla eklenmez. O ittifakları diğer aktörlerle birlikte oluşturur. Oğuzhan Asıltürk Yüksek İstişare Kurulu'nda. Bir karar dayatması partimizde yok. Saadet Partisi kendisini kullandırtmaz."
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