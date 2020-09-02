Erdoğan’lı suç duyurusuna ret

02 Eylül 2020 Çarşamba, 18:26

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Giresun’da yaşanan sel felaketi ile ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede yetkililerin, “Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi”, “Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal”, “Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma”, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Özel Mala Zarar Verme” suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Gerçek, adil ve etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyleyen HKP avukatları suç duyurusunda Doç. Dr. Yücel Çağlar ve CHP İl Meclis Üyesi Ömer Cebeci’nin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Suç duyurusunun ardından HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

“SEL FELAKETİ GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ”

Akbina, “Bildiğimiz gibi 22 Ağustos günü Karadeniz’de Giresun ilimizde çok acı bir sel felaketi yaşandı. Bu sel felaketinde 9 insanımızı kaybettik, 5 insanımız kayıp ve hala arama çalışmaları sürmekte. Aslında bu sel felaketi göz göre göre geldi ne yazık ki Giresun’a. Bu sel felaketi Karadeniz’in hırçın doğasını bilipte toprağın tutunma gücünü yok edecek şekilde sekileme yapmayanlar, ormanları katledelen, katlettiren, HES’lerle dere yataklarının yolunu ve potansiyelini değiştiren, yandaş mütahitlere asla yaptırılmayacak çok katlı binaları yaptıran, nehir ve sel yataklarında betonlaşmaya, yapılaşmaya izin veren ve yasaları doğal alanların rant edilmesine müsait hale getiren iktidardaki AKP’giller neden oldu bu sel felaketine” ifadelerine yer verdi.

“ERDOĞAN’IN İSMİNİ ÇIKARIRSANIZ ANCAK SUÇ DUYURUSUNU ALABİLİRİZ”

Akbina, Erdoğan, Soylu, Kurum, Ünlü ve Şenlikoğlu’na ve bu süreçte tespit edilecek icrai eylemleriyle suça katılanların hepsi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek, “Bu suç duyurusunu aslında Bakırköy Adliyesi’nden vermek istedik. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini görür görmez, şüpheli sıfatıyla yazıldığı için biz bir böyle bir suç duyurusunu alamayız dediler. Başsavcılığa gittik onlarda bu ismi çıkarırsanız ancak suç duyurusunu alabiliriz dediler” ifade etti.

HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, “Biz fakat kararlı bir şekilde suç duyurumuzu getirdik ve ismini çıkarmadık Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün buradan suç duyurumuz alındı. Bakırköy Adliyesi’ndeki bu tamamen keyfi bir uygulamaydı. Ve şunu göstermekteydi, Ne yazık ki artık hâkimlerimiz, savcılarımız bir kişinin dudakları arasından çıkan bir söze bağlılar. Korku cumhuriyeti yaratılmış durumunda ve Korkmaktalar bu da Adliye’mizin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Adli yılın açıldığı şu günlerde böyle bir şey yaşamış olmamız bize yargının durumunu çok net bir şekilde göz önüne sermiştir” dedi.