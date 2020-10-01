Erdoğdu'dan dikkat çeken rezerv raporu: "Faiz, enflasyonun sebebidir’ saçmalığını ispatlamak için"
CHP’li Aykut Erdoğdu, “Rezervler Tarihi Düşük Seviyelerde” başlıklı raporu paylaşarak, “Damat, kayınpederinin, ‘faiz, enflasyonun sebebidir’ saçmalığını ispatlamak için faizi enflasyonun altında tutarken kur yükselmesin diye milyarlarca dolar döviz rezervimizi sattı” açıklamasında bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Faiz enflasyonun sebebidir” şeklindeki iddialarını ispatlamak için faizi enflasyonun altında tuttuğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren Erdoğdu, Bakan Albayrak’ın “kur yükselmesin diye” milyarlarca döviz rezervini sattığını öne sürdü.
“Rezervler Tarihi Düşük Seviyelerde” başlıklı raporu paylaşan Aykut Erdoğdu, “Sonuçta rezerv bitti... Kur ve faiz uçtu... Vatandaş cehaletin faturasını yoksullaşarak ödüyor” dedi.
Erdoğdu'nun sözleri şöyle:
"Damat, kayınpederinin, “faiz enflasyonun sebebidir” saçmalığını ispatlamak için faizi enflasyonun altında tutarken kur yükselmesin diye milyarlarca dolar döviz rezervimizi sattı... Sonuçta rezerv bitti... Kur ve faiz uçtu... Vatandaş cehaletin faturasını yoksullaşarak ödüyor..."
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