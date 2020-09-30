Ereğli’deki tacizin mağduru 3 kadın, mücadelede kararlı

30 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Şikâyetçi kadınlar ise dava öncesinde ilçe sağlık müdürlüğü emrine temizlik görevlisi olarak sürgün edildi. Hastanede aylardır kendilerine mobbing uygulandığını ileri süren kadınlar, “İşyerlerinde tacize uğrayan tüm kadınların onuru için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

‘GRUP SEKS TEKLİF ETTİ’

N.C., yaşadığı tacizi dilekçesinde anlatarak şunları kaydetti: “Başhekim Y.T., sürekli ben ve hastanede görevli kadın personelleri taciz ediyordu. Bir keresinde bana grup seks teklif etti. Arkamdan sarılıp öpmeye kalktı. Defalarca elle tacize uğradım. Tepki gösterince de görev tanımımızda olmayan işleri bize yaptırmak istediler. Yine bu konuları konuşmak için gittiğim Hastane Müdürü E.Ö. de sözlü tacizde bulunarak sarkıntılıkta bulundu.”

H.Ş. ise “CİMER, Sağlık Bakanlığı, AKP Zonguldak milletvekillerine ulaşarak yaşadığımız tacizi anlattık. Kimseden destek göremedik. Hastane müdürü tarafından pandemi döneminde evine davet ederek cinsel tacizde bulunduğu diğer kadın arkadaşımızla birlikte sonuna kadar hakkımızı arayacağız” dedi.