Eren Erdem'den Halil Sezai açıklaması

16 Eylül 2020 Çarşamba, 18:48

Eren Erdem, Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı darbetmesi hakkında "Asla tasvip etmeyeceğim onaylamayacağım bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldım. Hiçbir şekilde onaylamam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem'in sosyal medya üzerinden açıklaması şu şekilde:

"Dün yaşanan Halil Sezai hadisesi ile alakalı samimi, içten duygularımla meselenin özetidir. Önyargılar, peşin kabullerle değil; hakikatlerle hareket eden herkese son açıklamamdır. Saygılarımla Eren Erdem"

"ASLA TASVİP ETMEYECEĞİM BİR ŞİDDET DURUMU"

"Yıllardır gözaltınları takip ediyorum. Sanatçı, gazeteci, yazar, çizer, aydın gözaltına alındığı zaman nedir ne değildir diye anlamak, o konuda kamuoyunu bilgilendirmek için. Siyasetçiyim, hak savunucusuyum. Şiddet karşıtıyım, şiddetin karşısında yıllardır mücadele eden bir insanım. Dün de Halil Sezai olayı bana intikal ettiğinde ne bu görüntüler, ne 67 yaşında vatandaşın darp edildiği hususunda bende bir bilgi yoktu. Dolayısıyla karşılıklı bir sürtüşme sonucunda gözaltına alındığı suretiyle bilgilendirmek amacıyla bir paylaşım yaptım. Süreci de takip ettim. Sabah bu görüntülerle karşılaştığım zaman çok üzüldüm. Asla tasvip etmeyeceğim onaylamayacağım bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldım. Hiçbir şekilde onaylamam mümkün değil."