Ergin Ataman: Efes bu değil!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada beklentilerinin altında kaldıklarını vurguladı.
Euroleague'de ikinci maçını da kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kötü oynadıklarını söyledi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada beklentilerinin altında kaldıklarını vurguladı.
İlk çeyreğe iyi başladıklarının altını çizen Ataman, "İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir basketbol oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık." değerlendirmesinde bulundu.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve şu an ülkesinde rehabilitasyon sürecini devam ettiren ABD asıllı Türk basketbolcu Shane Larkin ile ilgili ise Ataman, "Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de Olympiakos ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde." diyerek sözlerini tamamladı.
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