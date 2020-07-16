Ergin Ataman İtalya'da kulüp satın aldı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İtalya Serie A2 takımlarından Reale Mutua Torino’yu satın aldı.
Ergin Ataman, İtalya Serie A2 takımlarından Reale Mutua Torino Basket’in sahibi ve başyatırımcılarından biri oldu. Serie A'ya yükselmesi beklenen kulüp eğer birinci lige yükselirse, anlaşmaya göre Ataman kulüp hisselerinin tamamını satın almış olacak. Kulübün ikinci ligde mücadele etmesi durumunda kulübün yüzde 50'si Ataman'ın olacak.
Sarı mavi renklere sahip olan kulüp, müsabakalarını 4500 kişilik kapasiteye sahip PalaFuffini salonunda oynuyor. Kulübün başantrenörlüğünü Demis Cavina yapıyor.
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