Erik Sabo: Hedefimiz Avrupa
Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo, sezona iyi başladıklarını, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Erik Sabo, takımının Süper Lig'in geride kalan bölümünde sergilediği performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ligde 12 puanla 5. sırada olduklarını hatırlatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Özellikle dış saha maçlarında puan kaybımız oldu ama sezona iyi başladık. Önümüzdeki hafta iç saha maçımız var. Orada da galibiyet alarak yolumuza 3 puanla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Umarım bunu gerçekleştiririz." diye konuştu.
Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 4 kez ağları sarsan Sabo, "Her zaman takımıma yardım etmek için oynuyorum. Buraya katkı vermek istiyorum. Benim için önemli olan takım olarak kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.
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