Erişte yaparken virüse yakalandılar
Eskişehir'de erişte yapmak için toplanan 8 kadına virüs bulaştı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup kadın, erişte yapmak için bir evde toplandı. Ertesi gün 8 kadından 4'ü rahatsızlandı.
Kadınlardan 4'ünün de virüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra diğerlerinin de virüse yakalandığı tespit edildi. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı.
500 nüfuslu mahallede yaşayanlar, daha fazla kişiye virüs bulaşmış olması ihtimaline karşı önlem alınmasını istedi.
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