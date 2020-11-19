Erkan Baş: Çubuk'taki inek hırsızı da mafya artıkları da Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:50

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş TELE 1'de konuk olduğu programda, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine ilişkin konuştu.

Baş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hapisten çıkardığı Alaattinin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik küfür ve hakaretlerine yönelik yaptığı konuşmada, yaşananın toplumu bastırmaya yönelik bir hamle olduğunu dile getirdi.

"Bu alçakça saldırı sadece Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik bir saldırı değildir. Bugün ortaya çıkan tablo şudur: Çubuk'taki inek hırsızı da mafya artıkları da Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullanan Baş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mafya lideri ile iktidarın küçük ortağının saldırısı tüm halka dönük bir gözdağıdır. Kendine mafyayı ortak yapan Cumhur İttifakı bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir. Mafya artıklarına da, iktidarın gözdağına da teslim olmayacağız" dedi.

"ALBAYRAK'IN İSTİFASI MUHALEFETİN SÖYLEDİKLERİNİN KABULÜDÜR"

Berat Albayrak’ın istifasını da yorumlayan Baş, “İktidar kendi pozisyonunu eleştiren hemen herkesi terörist olarak ilan ediyordu. Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmeye çalışan terör örgütleri gibi tanımlar bile yapıldı, manipülatör olarak ilan edildi bu insanlar. Nihayetinde geldiğimiz noktada şunu açıkça söyleyebiliriz; mızrak çuvala sığmadı ve memleketin Hazine ve Maliye Bakanı istifa ettirildi ya da ‘affedildi’. Bu bence iktidarın, muhalefetin uzunca bir zamandır söylediğini zımmen kabul etmesidir” ifadelerini kullandı.