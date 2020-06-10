Erkan Baş, Meclis'teki saldırının iç yüzünü anlattı. Özgür Özel'e planlarını deşifre ettiği için saldırmışlar

10 Haziran 2020 Çarşamba, 01:37

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e MHP’li Milletvekili Olcay Kılavuz’un yaptığı yumruklu saldırıyı ve olayın iç yüzünü ayrıntılarıyla anlatan İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, AKP’nin muhalefeti tümüyle susturma planını açıkladı. Erkan Baş, Meclis'teki komisyon çoğunluğunun açıkça yalan söyleyerek muhalif milletvekillerinin konuşmasını engellediği bilgisini de verdi.

CHP’li Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının iç yüzünü anlatan Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:

“-Bir kanun teklifi genel kurula gelince önce tümü görüşülüp maddelerin görüşülmesine geçilmesi oylanır ve kabul edilirse, tek tek maddeler görüşülüp oylanır. Bu aşamada milletvekilleri görüşlerini söyler.

-Her madde üzerine kürsüden görüşler dile getirilebildiği için bunu engellemek isteyen iktidar, bir istisna olan iç tüzük 91. maddeye göre temel kanun olarak görüşülmesini yine çoğunluk oyuyla kararlaştırıyor.

-Temel Kanun olarak görüşülmesi, aslında bir hukuk disiplininin tamamını ilgilendiren birbirine benzeyen kanun maddelerin en fazla otuzar maddelik bölümler olarak görüşülmesini sağlayan istisnai bir durumdur.

-AKP bu istisnayı genel yol olarak kullanıyor ve neredeyse her kanun teklifini çoğunluğunu kullanarak bir dayatmayla temel kanun olarak görüştürüp, maddeler üzerine konuşmayı engelliyordu.

-Temel Kanun kararı çıktıktan sonra -maddeler tek tek görüşülmediği için- muhalefet için söz kullanmanın tek yolu değişiklik önergesi vermek. Önerge verildiğinde komisyon önergeye katılmazsa önerge sahibi 5 dakikalık konuşma hakkı kazanıyor ve kürsü konuşmaları böyle yapılıyor.”

SÖZ HAKKI GASPI

AKP’nin komisyon yoğunluğunu kullanarak katılımı manipüle ettiği aşamaları özetleyen İP’li Erkan Baş, mecliste yaşanan o anları şöyle anlattı:

“-Bu akşam AKP yönetimi, komisyon çoğunluğunu kullanarak, komisyonun aslında katılmadığı önergeye "katılıyoruz" demesini emretti. Bu durumda önerge üzerine konuşma olmadan doğrudan oylamaya geçiliyor. Özetle önerge sahibinin söz hakkı gasp ediliyor.

-Önerge okunduktan sonra AKP-MHP çoğunluğundan oluşan komisyon yalandan "katılıyoruz" diyor, konuşma engellenip oylamaya geçilince (10 sn. sonra) bu sefer TBMM'deki AKP-MHP çoğunluk ise el kaldırıp katılmıyor!

-Böylece madde üzerine AKP ve MHP'lilerin önce sözde katıldığı önerge, yine AKP-MHP oylarıyla reddedilip, madde yine kendilerinin ilk önerdiği haliyle geçiyor!

Özetle: Komisyon çoğunluğu, açıkça yalan söyleyerek muhalif vekillerin konuşmasını engelliyor.”

ÖZEL'E SALDIRMA NEDENLERİ

"Özgür Özel bu planı deşifre edip, bunu protesto eden bir konuşma yaptıktan sonra Meclis Başkanvekili konuyu müzakere etmek için ara verdi. Özgür Özel görüşmeye giderken arkadan bir saldırıya uğradı. Durum özetle budur.

İktidarın bu acziyetini tüm halkımızın bilmesini isterim. Saldırganlıkları, bu düzeye düşen ayak oyunları aslında ne kadar güçsüz olduklarını gösteriyor. Yeter ki dik duralım ve birbirimizi yalnız bırakmayalım.

Buradayız, bir aradayız, mutlaka yıkacağız!"



