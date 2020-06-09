Özgür Özel, yumruklu saldırıyı anlattı

09 Haziran 2020 Salı, 23:47

TBMM 'de AKP ve MHP'nin, muhalefete karşı tavırları fiziki saldırı boyutuna ulaştı. İktidar blokunun hedefindeki son isim CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu.

CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptı. Eylemin Bahçeli'yi beklettiğini bahane eden MHP'li vekiller, Özgür Özel'e saldırdı.

Devlet Bahçeli'nin "uzun süre bekletildiği" gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösteren MHP'lilerin tepkisi şiddete dönüştü. Daha sonra AKP'den muhalefetin söz hakkını engelleyen bir girişim geldi. AKP'nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması ise MHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel'e MHP'li Milletvekli Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradı.

ÖZEL, O ANLARI ANLATTI

CHP’li Özgür Özel, Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında uğradığı yumruklu saldırı anını şöyle anlattı:

“Önergelerdeki konuşma hakkımızı elimizden almaya çalıştılar. İçeriye doğru giderken MHP’li Olcay Kılavuz bana yumruk atamaya çalıştı.

Hafif bir darbe aldım. Olcay Bey’in ciddi bir yaralanması var. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle, alçakca yapılan saldırı püskürtüldü.”