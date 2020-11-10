Erkan Baş’tan Erdoğan’a ‘damat’ tepkisi: Damadı halkın önüne atarak bu işten sıyrılmaya çalıştı

10 Kasım 2020 Salı, 16:43

‘DAMADINI HALKIN ÖNÜNE ATARAK, SIYRILMAYA ÇALIŞTI’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini sosyal medyadan yaptığı bir duyuruyla bırakmasına ilişkin konuşan Baş,"'Bakmayın altımdakilere, ekonomiyi ben yönetiyorum’ diyen Erdoğan, damadı halkın önüne atarak bu işten sıyrılmaya çalıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın 5 yıl önce kurduğu, "Türkiye’nin bir anonim şirket gibi yönetilmesini istiyorum" sözlerini anımsatan Baş, "Onlar mutlu mesut yöneticilik oynarken yıllar boyunca olan bize oldu. İşten atılan biz olduk. Türkiye bir emekçi mezarlığına döndü. Güvencesiz çalıştırıldık. Evimize giren para her geçen gün biraz daha azaldı. Borca battık. Yoksullaştık. Bize karşı suç işlendi! ‘Yeter artık’ dedik" şeklinde konuştu.

Albayrak’ın istifası sonrası ana akım medyanın sessiz kalmasını eleştiren Baş, 27 saat boyunca gazeteciliğe, devlet yönetimine, demokrasiye, hukuka ve etik ilkelere tam anlamıyla ihanet edildiğini söyledi.

‘23 MİLYON AİLE BİR AİLEYE DİZ ÇÖKMEYECEK’

“Sonra dün akşamdan beri şu söylenmeye başlandı: ‘Efendim niye bu kadar tepki veriyormuşuz! Aile içinde olan bir olaymış” diyen Baş, şunları kaydetti:

"Böyle bir günde söylemek zul geliyor ama bu utanmazlara hatırlatıyorum. Beyler burası babanızın çiftliği değil, ellerimizle kurduğumuz Cumhuriyet’tir. Burası halkın oylarıyla seçilerek geldiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. O Anadolu Ajansı babanınızın malı değil, bizim vergilerimizle maaş alıyorsunuz. O Saray, yoksul halkın ödediği vergilerle yapıldı.

Aile arasındaymış! Bu ülkede 23 milyon aile var. 23 milyon aile, bir aileye bakacak öyle mi? 23 milyon aile bir aileye diz çökmeyecek. Yok öyle yağma, 23 milyon aile o bir aileden ve etrafında kümelenen para babalarından hesabını soracak merak etmeyin.”

GAZETECİLERE ‘BİZ YAYIMLAYACAĞIZ’ ÇAĞRISI

Sözlerinin devamında basın emekçilerine seslenen Baş, gazetecilerin ne kadar zor koşullar altında çalıştıklarını ve basın patronlarının alacağı ihaleler uğruna mesleklerini yapmayı engellediklerini bildiğini belirterek, bir çağrıda bulundu. Baş “Türkiye, o bir aileden kurtulunca, siz gazeteciler de kurtulmuş olacaksınız! Buradan ilan ediyorum. Yapamadığınız haberlerini patronlarınız yapmıyorsa bize getirin, biz yayımlayacağız” dedi.

‘AHMET HAKAN’I GAZETECİDEN SAYMAYACAĞIZ’

Baş ayrıca, “Ahmet Hakan gibi basın, gazetecilik adına ahkam kesenlerin halktan nasıl haber gizlediklerini gördü bu millet. Gözümüzün önünde oldu! Unutmayacağız ve bundan sonra da gazeteciden saymayacağız” ifadelerini kullandı.

LÜTFİ ELVAN: KATLİAMLA HATIRLANIYOR

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın işçilerin haklarını elinden alan torba kanunları Saray’dan geldiği gibi kılıfına uydurup Meclis’ten geçiren Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olarak tanındığını söyleyen Baş, Elvan’ın ayrıca Çorlu Tren Katliamı’nın sorumlularından biri olduğunu ifade etti. Baş, “Çorlu’da treni raydan çıkaran adam bugün ekonominin başına getirildi. Not ediyoruz” dedi.