Erkan Özerman'dan Edis'e: "Çocuğum Edis... Gel buraya"

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:14

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, dün gece gerçekleşti. Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla gerçekleşen törende Berna Narmanli Arpacı’ya ait tablo açık arttırmaya çıkarıldı. 500 bin TL’ye satın alınan tablodan elde edilen gelir AHBAP Platformu’na bağışlandı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, şarkıcı Edis, katılmış olduğu törende Erkan Özerman'ın ödül almak için sahneye çıktığı esnada yerinden kalkarak, salondan ayrılmaya çalıştı. Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, "Çocuğum Edis... Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkan dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin" sözleriyle şarkıcıya tepki gösterdi.

"MORALİM BOZULDU"

Gazetecilerin, "Bu sözleri hakaret olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Moralim bozuldu" şeklinde yanıt veren Edis ise gecenin yapıldığı tekneyi terk etti.

Erkan Özerman, ödül törenin ardından da Edis hakkında “Şarkıcı olmak başka, star olmak başka” açıklamasını yaptı.

"HASTALIĞINDAN DOLAYI DÜŞÜNEMEDİ"

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, 'Yılın En Duyarlı İyilik Hareketi' seçildi. Gecede Erkan Özerman ile Edis arasındaki gerginlik hakkında konuşan Levent, konuyla ilgili şunları söyledi:

Talihsiz bir durum oldu. Edis buraya gelirken, 'Ağabey bir uyuşma hissediyorum çünkü aşı oldum. Bugün rahatsızlık hissediyorum' dedi. 'Olsun. Gelirsin, biraz oturur, gidersin' dedim. O esnada sahnede konuşma varken farkına varmadı çocuk. Ben Edis'i iyi tanıdığım için öyle bir tatsızlık oldu. Hepimizin hataları vardır. Edis iyi niyetli bir çocuk. Hastalığından dolayı düşünemedi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.