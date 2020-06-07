'#ErkekYeriniBilsin" kampanyası KADEM'İ rahatsız etti

07 Haziran 2020 Pazar, 10:17

Tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek ve cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) açıklama yayınladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."

KADEM'in sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve birçok tepki twiti atıldı.