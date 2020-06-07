'#ErkekYeriniBilsin" kampanyası KADEM'İ rahatsız etti
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada başlatılan 'erkek yerini bilsin' akımına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek ve cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) açıklama yayınladı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."
KADEM'in sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve birçok tepki twiti atıldı.
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