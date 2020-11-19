Hak mücadelesi veren Ermenekli madenciler, patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:55

Bir yılı aşkın süredir haklarını alamayan Ermenekli maden işçileri, yasa dışı yollarla kömür satışı yapan patronları Hatem ve Fehmi Özbey'in kamyonlarını yakalattı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakları için direnen Ermenekli maden işçilerinin kaçak yollarla kömür satışı yapan patronlarının kamyonlarını yakalatttığını duyurdu.

Paylaşımda, "Yıllardır işçilerin tazminat ve maaşlarını gasp ederek, hiçbir İSİG kuralına uymayarak, devlete vergi ödememek için kömürü kaçak olarak satışa sunan Özbeyler bu kez yakalandı. Hatem ve Fehmi Özbey bu kez suç üstü yakalandı. Ermenek'li Madencilerin takibi ve Jandarmanın baskınıyla kaçak kömür taşıyan kamyonlar tespit edildi. El konuldu" denildi.