Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını söyleyen Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:
"Basit bir sebepten dolayı işimin başında değilim. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Semptom göstermiyordum. Benim ardımdan tüm aileme de test yapıldı ve hepimizin test sonuçları pozitif çıktı"
Paşinyan, Ermenistan'da Covid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Covid-19 kaptığını aktaran Paşinyan, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.
Paşinyan ve ailesi
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