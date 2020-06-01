Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 10:05

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını söyleyen Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Basit bir sebepten dolayı işimin başında değilim. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Semptom göstermiyordum. Benim ardımdan tüm aileme de test yapıldı ve hepimizin test sonuçları pozitif çıktı"

Paşinyan, Ermenistan'da Covid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Covid-19 kaptığını aktaran Paşinyan, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.



Paşinyan ve ailesi

