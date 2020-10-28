Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:36

Ermenistan Berde şehir merkezine füze ile saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan silahlı kuvvetleri, Berde kentini Smerç tipi füze sistemiyle vurdu" ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan insani amaçlı ateşkesi, Erivan tarafından ihalal edildi.

Berde şehrine Ermeni mevzilerinden füze atışları gerçekleştiren Ermenistan, sivillerin bulunduğu alanları hedef aldı. Saldırılarda ölü sayısının 21’e yükseldiği, 71 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

AP haber ajansına göre, Ermenistan ordusunun attığı füzelerden biri otomobilin üzerine düşmesi sonucunda araç alev aldı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

SALDIRIDA ÖLEN SİVİLLER DEFNEDİLDİ

Ermenistan'ın dün misket bombasıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden biri çocuk dört Azerbaycanlı sivilin cenazeleri defnedildi. Saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova'nın cenazesi, düzenlenen törenle köydeki mezarlıkta toprağa verildi.



