Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genel Kurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti

27 Şubat 2021 Cumartesi, 17:19

Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın Genel Kurmay Başkanı ve üst düzey yetkilileri görevden alma kararını reddettiğini açıkladı. Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri yayınlamıştı.

Ermenistan'da yaşanılanlar Paşinyan tarafından darbe girişimi olarak nitilendirilmiş, destekçilerini Ermenistan sokaklarına davet etmişti. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, pozisyonlarını teyit ettiklerini kaydetmişti.