Ermenistan ordusunun istifasını istemesi üzerine Paşinyan'dan açıklama
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını açıkladı. Paşinyan, yakında Silahlı Kuvvetler Başkan Yardımcılarının atanacağını söyledi.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan savaşın ardından Ermenistan ordusu, Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu. Paşinyan ise ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı. Paşinyan, Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında açıklamada bulundu.
Halkın sivil gücünün korunmasının şu anda en önemli konu olduğunu vurgulayan Paşinyan, yaşananları "askeri darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Paşinyan, "Hepinizi Cumhuriyet Meydanı'na ne yapacağımız hakkında konuşmaya, bir dizi acil meseleyi ele almaya davet ediyorum" dedi.
SERT EYLEMDE BULUNMAK İSTEMİYORUM
Paşinyan, "Her şeyden önce, barışçıl bir sivil meclisin katılımcısı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda sükunet çağrısı yapmak istiyorum, kesin ve sert bir eylemde bulunmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
Askerleri Ermenistan Cumhuriyeti'nde savunma görevlerini yerine getirmeye devam etmeye çağırmak istediğini belirten Paşinyan, her şeyin kontrol altında olmasını istediğini kaydetti.
Paşinyan, Silahlı Kuvvetlerin ve ordunun siyasete girmesinin ve siyasi değerlendirmelerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Tüm askerlerimizden bahsetmiyoruz, çoğu sadece üstlerinin emirlerini yerine getirdi" dedi.
'SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM'
Olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Paşinyan, "Tüm soruları kendim cevaplamaya çalıştım. Maalesef, bazı yüksek rütbeli askeri yetkililerimize soru sormaktan kaçınamayacağımız bir aşamaya geldik. Ancak bazı değerli generallerimiz, bizlerin, halkın, sivil otoritelerin, hükümetin birkaç olay hakkında soru sormasından hoşlanmıyor" dedi.
Bu durumun aşılacağına dair umutlu olduğunu ifade eden Paşinyan, yakında Silahlı Kuvvetler Başkan Yardımcılarının atanacağını söyledi.
Paşinyan, Genel Kurmay Başkanını görevden aldığını duyurmuştu.
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