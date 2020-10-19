Ermenistan’ın Türkiye rahatsızlığı: AB ve NATO’yu baskı yapmaya çağırdı

19 Ekim 2020 Pazartesi, 18:11

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar sürüyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı resmi Twitter hesabı üzerinden “ Brüksel’deki herkesi baskı uygulamaya çağırıyorum” dedi. Açıklamanın devamında Sarkisyan:

Brüksel'dekiler öncelikle neyi kabul edilebilir olduğuna karar vermeli, zira Türkiye'nin eylemleri NATO'ya, onun itibarına ve NATO'nun düşmana karşı koruma sağlamak için varlık gösteren bir ittifak olduğu düşüncesine darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ ARTACAK

Sputnik’te yer alan habere göre, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Bakü'nün safında müdahale etmesinin Güney Kafkasya'nın jeopolitikasını değiştireceğini öne süren Sarkisyan, Azerbaycan'ın daha geniş bir bölgede Türkiye'nin 'köprü başı' haline geleceğini ve Ankara'nın boru hattı ağı üzerindeki etkisinin artacağını ifade etti.