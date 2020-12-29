Erol Bulut: ‘26 puan basarıdır’
F.Bahçe’de Erol Bulut, Başakşehir galibiyetiyle rahat bir nefes aldıklarını belirtti.
Süper Lig’de 14. hafta geride kalırken F.Bahçe aldığı 8 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyetle 26 puan topladı.
Transfer zengini takımın elde ettiği bu puan başarı mıdır? Teknik direktör Erol Bulut soruyu “Başarıdır” diye yanıtladı.
Başakşehir maçına kadar Sarı-Lacivertlilerde iyi gitmiyordu. Gelecek adına düşündürücü bir tablo vardı ortada. Başakşehir karşılaşmasında puan kaybı yaşansaydı bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Bu galibiyet bir nebze de olsa moralleri yerine getirdi. Umarım bay haftasıyla gelen 10 günlük ara F.Bahçe’ye yarar.
KARA BULUTLAR DAĞILDI
Başakşehir maçından sonra futbolcularıyla Samandıra Tesisleri’nde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, “Bu galibiyetle rahat bir nefes aldık. Takımın üzerindeki kara bulutlar dağıldı. Sakatlık, hastalık ve cezalar nedeniyle son haftalarda sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Sahamızda kaybetmememiz gereken maçlar kaybettik. Ancak hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Bundan sonra 26 puanın üzerine koyacağımız her galibiyet bizi şampiyonluk yarışında tutacak. Yolun sonunda şampiyon olarak camianın beklentilerini boşa çıkarmayacağımızı umuyorum” dedi.
Bu arada Sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı Antalya’da kampa sokmayı önerdi. Ancak Erol Bulut, salgın nedeniyle risk almak istemediğini Samandıra’da çalışmaları sürdürmekten yana olduğunu belirtti. Bunun üzerine kamp planı rafa kaldırıldı.
TÜM TESTLER NEGATİF
F.Bahçe’de 3 oyuncuda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcular, teknik heyet ve Samandıra’daki tesis çalışanlarına 4 gün üst üste yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.
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