Erol Bulut: Daha 15 hafta var
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 51 puanla 3. sırada ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalarak ligdeki 6. yenilgisini aldı. Göztepe ise 32 puanla 10. sıraya yükseldi.
Erol Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var" ifadelerini kullandı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü. Topa daha fazla sahip olduk ancak ürettiğimiz pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bunu rakip bizden daha iyi yaptı. 90 dakika boyunca kontra atak oynamaya çalıştılar. Birkaç pozisyon yakaladılar ve yaptığımız hata nedeniyle birini değerlendirdiler. Zeminin çok kötü olması nedeniyle istediğimiz pas trafiğini yapamadık. Ancak bu bir bahane değil. Sadece yeterince pozisyon üretemedik ve istediğimiz o golü atamadık." ifadelerini kullandı.
Erol Bulut, yaşanılan mağlubiyetlerin ardından sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi:
"Sosyal medyayı uzun zamandır takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyunumuza odaklanmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız ve kazandığımız müsabakalar oldu. O zaman da 'Topa yüzde olarak çok sahip olamıyoruz, Fenerbahçe böyle mi kazanacak?' diye eleştiri oluyordu. Bugün ise topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Geçmişte biz çok eleştirildik, başkaları da aynı şekilde top oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor. Bu, oyunun stratejisi. Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var. Onun başlangıcını da önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmak istiyoruz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve diri bir şekilde gidip 3 puanı alarak İstanbul'a geleceğiz."
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