Erol Bulut geldi, açıklama yarın!
Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Erol Bulut, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Erol Bulut, İstanbul’a geldi.
Sezon sonu Almanya’da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut’un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı. Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.
Video Haberler
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği