Erol Bulut için Ferguson benzetmesi

04 Ağustos 2020 Salı, 08:29

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Erol Bulut hakkında önemli açıklamalar yaptı. Şen, Erol Bulut'a Fergosun benzetmesinde bulundu.

EROL BULUT'U TÜRKİYE'YE GETİREN BENİM

Ali Şen, Erol Bulut'un, M.United'ı 27 sene yönetip başarıdan başarıya taşıyan Alex Ferguson gibi olacağını kaydetti: “Erol Bulut'u futbolcu olarak Türkiye'ye getiren benim. E.Frankfurt'ta oynuyordu. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör, yardımcılarından birinin de Volkan Demirel olduğu bu idari ve teknik kadro yapılanmasında, ben Erol Bulut'tan bir Alex Ferguson olmasını bekliyorum. Olacağına da inanıyorum.”

ALMAN DİSİPLİNİYLE YETİŞTİ

Fenerbahçe'nin gelecek yıllarda yeni teknik ve idari kadroyla önemli başarılar kazanacağına inandığını kaydeden Şen, "Erol Bulut kendine güvenen, kültürlü, Almanca, İngilizce ve Yunanca gibi dilleri konuşabilen, futbol altyapısını Almanya'da almış, Alman disipliniyle yetişmiş başarılı bir futbol adamıdır. Çalışma azmi, hırsı ve karakteriyle de F.Bahçe'ye yakışan bir isimdir. Benim yakından tanıdığım Erol Bulut, teknik direktör olarak da Türk futboluna büyük hizmetler verecektir" diye konuştu.

Kaynak: Sözcü-Skor