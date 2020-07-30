Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

30 Temmuz 2020 Perşembe, 00:18

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, adının anıldığı Fenerbahçe ile ilgilisoruya ilginç bir yanıt verdi.



Trabzonspor'a kupayı kaptırdıkları maç sonrası görüşlerini açıklayan Bulut, "Güzel bir sezon yaşadık. Bundan sonrasına hep beraber bakacağız. Önümüzdeki günlerde (Fenerbahçe ile ilgili) açıklamayı yapacağız. Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek elbet. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim" dedi.