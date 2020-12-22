Erol Bulut’un, henüz Başakşehir’e karşı galibiyeti yok
Daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’un başındayken Medipol Başakşehir’e 6 kez rakip olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un, turuncu-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyor.
Daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’un başındayken Medipol Başakşehir’e 6 kez rakip olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un, turuncu-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyor. Bulut’un takımları, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Başakşehir ile oynayacak. Ligdeki son 6 maçın 4’ünden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibi karşısında elde edeceği galibiyetle rahat bir nefes almak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da yarınki müsabakayla kariyerinde bir ilke imza atmanın peşinde.
Erol Bulut, daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştırdığı dönemlerde M.Başakşehir’e karşı 6 mücadeleye çıktı. Bulut, geçtiğimiz sezon Alanya temsilcisinde görev alırken, turuncu-lacivertlilerle oynanan iki maçın 1’nde sahadan beraberlikle ayrılırken, İstanbul’daki karşılaşmayı ise 2-0 kaybetti.
45 yaşındaki çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor teknik direktörü unvanıyla ise Başakşehir’e 3 defa yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.
Erol Bulut’un, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’un başında Medipol Başakşehir’e karşı aldığı sonuçlar şöyle:
2019-2020 Alanyaspor: 0 - Başakşehir: 0 / Başakşehir: 2 - Alanyaspor: 0
2018-2019 Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 / Yeni Malatyaspor: 0 - Başakşehir: 2
2017-2018 Yeni Malatyaspor: 0 - Başakşahir: 2 / Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
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