Erol Bulut'un şanssızlığı

Fenerbahçe ile anlaşmak üzere İstanbul'a gelen Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erol Bulut'un eşi havaalanında rahatsızlandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2020 Salı, 18:41
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Fenerbahçe ile anlaşmak üzere İstanbul'a gelen Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erol Bulut'un eşi havaalanında rahatsızlandı.

Bulut'un bir hayli etkilendiği görüldü.

Havaalanı görevlilerince ilk müdahelesi yapılan Erol Bulut'un eşinin uçuştan etkilenmiş olabileceği belirtildi. 


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