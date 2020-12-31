Erol Evgin’den sokak müzisyenleriyle çevrimiçi yeni yıl konseri

31 Aralık 2020 Perşembe, 10:01

İş Sanat’ın yeni yıl için hazırladığı programın ilk konuğu Erol Evgin olacak. Evgin’e sahnede sokak müzisyenleri Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Salva Quartet ve Grup Kök eşlik edecek. Konserde Evgin’in şarkıları seslendirilecek.

“Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı konser 1 Ocak 2021 akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak ve sezon sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.