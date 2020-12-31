Erol Evgin’den sokak müzisyenleriyle çevrimiçi yeni yıl konseri
Erol Evgin ve sokak müzisyenleri yeni yılın ilk gününde sahnede olacak. “Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı çevrimiçi konser İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ücretsiz olarak yayımlanacak.
İş Sanat’ın yeni yıl için hazırladığı programın ilk konuğu Erol Evgin olacak. Evgin’e sahnede sokak müzisyenleri Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Salva Quartet ve Grup Kök eşlik edecek. Konserde Evgin’in şarkıları seslendirilecek.
“Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı konser 1 Ocak 2021 akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak ve sezon sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.
İş Sanat’ın müzik severlere sunacağı yeni yılın ilk konserinde, Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin sahnesini sokak müzisyenleriyle paylaşıyor. pic.twitter.com/egYQXb5cFp— İş Sanat (@issanat) December 29, 2020
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