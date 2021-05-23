Ertuğrul Sağlam'dan, ''Namussuzluk mu yaptık'' isyanı
Ertuğrul Sağlam, “Gecemize gündüzümüze kattık, ne namussuzluk yaptık ne de ahlaksızlık yaptık. Gerekirse giderim'' dedi.
TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek elenen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam protestolar sonrası isyan etti. Karşılaşmayı davetli olarak 19 Mayıs Stadı’nda izleyen az sayıdaki taraftar hem teknik direktör Ertuğrul Sağlam’a hem de futbolculara tepki gösterdi. Bu durum üzerine kısa bir açıklama yapan Sağlam, “Gecemize gündüzümüze kattık, ne namussuzluk yaptık ne de ahlaksızlık yaptık. Bu tepkiler çok yersiz. Samsunspor'da olmamızın en önemli sebeplerinden birisi gönülden Samsunsporlu olmamdır. Herkesin umutlarını yitirdiği dönemde çalışmaya başladık. İlk hedefimizi tamamladık. Samsunspor'u bu yıl da Süper Lig hedefine ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Zaman zaman sıkıntılar ve sorunlarla yüz yüze geldik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Samsunspor'u tercih ettiğimde bana serzenişte bulundular. Ben, 'Kariyerimi riske atacaksam o Samsunspor olur' demiştim. Onurumuza ve haysiyetimize dil uzatılmasını kabul edemeyiz. Çok hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Başarı varken başarısızlık da var. Derinden yaralandım. Hayatımıza devam edeceğiz. Sözleşmemiz 4,5 yıllık. Amacımıza ulaşamadık. Sözleşmenin önemi yok. Konuşacağımız insanlar belli bu konuda. Gereğini yaparız" diye konuştu.
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