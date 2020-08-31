Erzincan’daki yabankeçileri de kurtuldu

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Erzincan İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü’nün Erzincan’da 26 yabankeçisinin avlanması için açtığı ihale hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Salda İçin Türkiye Grubu katılımcısı veteriner hekim Askar Altınöz Erzincan İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme, “Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır”, “Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır” maddelerinin ihlali gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

Mahkemenin kararına sevindiğini söyleyen Askar Altınöz, “Yaban yaşam canlıları için yaşamak haktır, bizler yaşatmak için varız ve yaşatmaya da devam edeceğiz” dedi. Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk ise “Her cana sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.