Erzurum’da 6 ev yanarak kül oldu

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi’nde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 6 evde devam eden yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye, jandarma ve vatandaşlar yoğun çaba sarf ediyor.

İHA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:11
Erzurum’da 6 ev yanarak kül oldu
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Yangın bugün öğle saatlerinde Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki Arıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede birbirine yakın 6 evi etkisi altına aldı. Yangını söndürmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşlar seferber oldu. Mahalle sokaklarının dar olması sebebiyle itfaiye araçları yangın söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ekipler, 6 evde etkili olan yangının 50 hanesi bulunan mahalledeki diğer evlere sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.


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