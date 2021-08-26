Erzurum’da 6 ev yanarak kül oldu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:11

Yangın bugün öğle saatlerinde Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki Arıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede birbirine yakın 6 evi etkisi altına aldı. Yangını söndürmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşlar seferber oldu. Mahalle sokaklarının dar olması sebebiyle itfaiye araçları yangın söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ekipler, 6 evde etkili olan yangının 50 hanesi bulunan mahalledeki diğer evlere sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.