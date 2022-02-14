Durdurulan araçta 10 kilo esrar çıktı: Biri uzman çavuş 2 kişiye tutuklama
Erzurum'da, izne çıkan uzman çavuşun kullandığı araçta yapılan aramada 10 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimleri esnasında, şüphe üzerine durdurulan ve İstanbul'dan kiralandığı anlaşılan bir otomobilde arama yapıldı.
Dedektör köpeğin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 2 valizde, 10 parça halinde 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Olaya ilişkin İstanbul'da görevli olan ve yıllık izinde bulunan uzman çavuş Mesut A. ile yanındaki Dilara D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.
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