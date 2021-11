Ülkü Ocakları 'uyuşturucuyla mücadele'de: Bir elimizde Zülfikar bir elimizde kalem, bekliyoruz

30 Kasım 2021 Salı, 17:55

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tuner Alp Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu kullanımında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

“Başta üniversite bölgeleri olmak üzere özellikle eğitim öğretim kurumlarının çevrelerine konumlanmış zehir tacirleri, Türk gençlerini zehirlemekte ve onları birer bağımlı hale getirerek benliklerinden uzaklaştırmaktadır. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere devletimizin bütün kadroları tacirlerle ve bağımlılıkla mücadele ediyorlar.

Bu mücadele her geçen gün artmasına karşın, zehir tacirleri de boş durmamakta ve Türk gençlerini zehirlemeye devam etmektedirler. Ülkü Ocakları gibi toplum yararına olan sivil toplum kuruluşları bu mücadeleye dahil olmakta ve uyuşturucuya geçit vermemek için her türlü fedakarlığı yapmaktadır. İlimizde özellikle Yenişehir bölgesinde uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğunu görmekteyiz. Ülkü Ocakları, devlet kadrolarımıza her konuda olduğu gibi uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadelede de destek olmaya devam edecektir.

"UYUŞTURUCU SATMAK TÜRKLÜĞE KARŞI AÇIK BİR SAVAŞTIR"

Uyuşturucu satmak, uyuşturucu yapmak ve bir kişiyi dahi uyuşturucu batağına çekmek, Türklüğe, Türkiye’ye karşı açık bir savaştır. Bu savaş, mücadele edilmesi en zor diyebileceğimiz bir savaştır. Devlet kadrolarını böylesine bir savaşta yalnız bırakmak olmaz. Ülkü Ocakları olarak gerek tacirlerle mücadelemiz gerekse bağımlılıkla mücadelemiz en net şekilde devam edecektir.

"KIRIKKALE'Yİ DAR EDECEĞİZ"

Buradan, Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı olarak bu zehir tacirlerine açık çağrıda bulunuyorum. Ya bu işi bıraksınlar ya devletimizin adaletine teslim olup tövbe etsinler ya da biz onlara Kırıkkale’yi dar edeceğiz. Özellikle Yenişehir’de olmak üzere şehrimizin birçok noktasında ülkücü kardeşlerim görevde ve tetiktedir. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacak, onlarla bir polis gibi mücadele edecekler. Bir torbacının 1 gram uyuşturucu madde sattığını görelim, ibreti alem için onu kendi zehrinde boğacağız.

"BİR ELİMİZDE ZÜLFİKAR, BİR ELİMİZDE KALEM"

Bu memleketin yiğit çocuklarını bir zombiye çevirmenin bedeli neymiş herkese göstereceğiz. Bir elimizde Zülfikar, bir elimizde kalem bekliyoruz, yazmamız gerekeni yazar, çizmemiz gerekeni çizeriz. Türk çocuklarını zehirleyen bir kansız görürsek de Zülfikar’ımızla uyuşturucu satan o eli keseriz. Kamuoyuna da çağrıda bulunuyorum, nerede tacir görürseniz devletimizin yetkili organlarına bildirin. ‘Başımıza bir iş gelir’ diyorsanız, Türkün yuvası kutlu ocağımıza bildirin. Gereğini yapmak Türklük adına boyun borcumuz olacaktır.”