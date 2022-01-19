Mollaveisoğlu yazdı: Peker’in uyuşturucu iddiaları yargıda!

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:46

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davayı köşesine taşıdı.

Sedat Peker'in Erkam Yıldırım’ın Venezüella’ya yeni oluşturulacak uyuşturucu güzergâhını kurmak için gittiğini söylediğini hatırlatan Tuncay Mollaveisoğlu, Venezüella - Türkiye hattındaki uyuşturucu iddiasının dolaylı da olsa mahkeme kayıtlarına girdiğini dikkat çekti.

Mahkemenin çağrılmasına rağmen gelip ifade vermediği için Peker’le ilgili yakalama karar verdiğini belirten Mollaveisoğlu, "Dava iftira suçunu kapsadığı için mahkeme kararında, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı detayı da dikkat çekici" dedi.

Davada mahkeme kayıtlarına Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın “Venezüella gezisinde Erkam Yıldırım serbest bölgeyi ziyaret etti mi? Sonrasında bir Türk işadamı üzerinden serbest bölgede kendi gemileri için kiralama yaptı mı?” şeklindeki sorularının da girdiğinin altını çizen Mollaveisoğlu, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mahkemece, Peker’in suçlandığı davada dolaylı olarak aktarılan bu iddiaların netleşmesi için Peker’in ifadeye gelmesi şart koşulmuş.

Yani Peker, Türkiye’ye gelip ifade vermediği sürece bu vahim iddia kafalarda soru işareti olarak kalacak.

Savcılar soruşturma açamadığına göre, Erkam Yıldırım suçsuz olduğunu, iftiraya uğradığını mahkeme kanalı ile ispatlayabilmek için Sedat Peker’i Türkiye’ye gelmeye ikna etmek zorunda..."