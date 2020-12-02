Erzurumspor Hüseyin Cimşir ile anlaştı
Teknik Direktör arayışlarını sürdüren BB Erzurumspor’da Hüseyin Çimşir ismi ön plana çıktı. Büyük olasılıkla Dadaşların hocası Cimşir olacak.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da yeni teknik direktörün ismi netleşmeye başladı.
Mavi-beyazlı ekipte yollar ayrılan Mehmet Özdilek’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu Hüseyin Çimşir’e emanet edilecek.
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