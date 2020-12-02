Erzurumspor Hüseyin Cimşir ile anlaştı

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren BB Erzurumspor’da Hüseyin Çimşir ismi ön plana çıktı. Büyük olasılıkla Dadaşların hocası Cimşir olacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:38
Erzurumspor Hüseyin Cimşir ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da yeni teknik direktörün ismi netleşmeye başladı.

Mavi-beyazlı ekipte yollar ayrılan Mehmet Özdilek’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu Hüseyin Çimşir’e emanet edilecek.


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